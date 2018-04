Une compétition historique pour District Danza

Les groupes de danse de l’école District Danza de Rivière-du-Loup en ont mis plein la vue, la fin de semaine dernière, lors d’une compétition organisée au Manoir Richelieu de Charlevoix. Collectivement, la troupe a obtenu sa meilleure performance depuis la création de l’école.

Au total, c’est 18 médailles et de plusieurs mentions d’honneur qui ont été remportées dans différentes catégories. District Danza est également arrivée 2e au cumulatif des pointages des chorégraphies chez les 12 ans et moins et les 13 ans et plus.

En solo, Victoria Lépine, Émily Veilleux et Audrey Roy ont toutes les trois remporté une médaille d’or et ont obtenu, du même coup, une invitation à la Coupe du monde. De leurs côtés, Alyson-Lee Caron et Océanne Bérubé-Bouchard ont terminé sur la 2e marche du podium.

Le volet 1 jazz, le volet 5 jazz et la chorégraphie de camp d’été, Everybody, ont également brillé en or et ont aussi obtenu une invitation à la Coupe du monde. Une 2e position a également été gagnée en Jazz avancé, tout comme deux 3e positions pour les Volet 5 Hip Hop et Volet 1 Hip Hop.

Enfin, félicitations à la Jeune troupe pour sa 2e place en jazz et sa 3e place en hip-hop, la Mega troupe pour sa 3e place en jazz et sa 4e place en hip-hop, la troupe pré-élite pour sa 2e place en jazz et sa 3e place en hip-hop, ainsi que la Troupe junior pour sa 2e place en hip-hop et sa 3e place en jazz.

STAGE À PARIS

Notons également que Victoria Lépine et Audrey Roy, toutes les deux médaillées d’or en solo, ont été sélectionnées comme danseurs «coup de cœur» lors de la compétition. Elles sont invitées à un stage à Paris.

La «Coupe du monde» est le rassemblement de toutes les meilleures danses qui ont été sélectionnées à travers le Canada lors de la tournée annuelle de la compétition 5678 Showtime.