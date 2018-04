Une fin de semaine couronnée de succès pour les Vaillants

Le dernier weekend était très occupé pour le club d’athlétisme Les Vaillants. Samedi le 14 avril, Pascale Dumont était en action du côté de San Diego, sur la côte-ouest américaine, lors du UCSD Triton Invitational. Le lendemain, une douzaine d’athlètes de l’équipe, ainsi que l’entraîneuse Karyn Thibault, étaient parmi la délégation de l’Est-du-Québec qui prenait part aux Championnats provinciaux scolaires du RSEQ, à Montréal.

Environ 450 athlètes du Québec étaient au Complexe Sportif Claude-Robillard, pour les Championnats Provinciaux Scolaires d’athlétisme en salle, dont 40 provenant du Bas St-Laurent. Les Témiscouatains ont récolté 3 médailles, deux athlètes ont été couronné champions provinciaux et plusieurs se sont dépassés.

Chez les cadettes, Coralie Robichaud de Rivière-Bleue, est passée bien près de faire la finale au 60m Haies. Elle a pris la 9e position, en plus de réaliser un record personnel. Dans la même catégorie, Audrey Caron (Sport-études) de St-Athanase a bien fait au concours de sauts en longueur.

Du côté masculin, Éloi Rousseau (Sport-études) est demeuré maître du saut en hauteur. En plus de sa médaille d’or, l’athlète de Pohénégamook a aussi fini 4e au 60m Haies (record personnel) et 5e en longueur. Un autre athlète cadet a remporté une médaille. Il s’agit de Tommy Blier, aussi de Pohénégamook. Ce dernier a remporté le bronze, grâce à son meilleur lancer de la saison. Deux autres garçons cadets étaient de la compétition. Il s’agit d’Alexis Fournier de Pohénégamook et de Nathan Lebrun (Sport-études) de St-Eusèbe. Alexis a amélioré ses meilleurs temps au 800m et au 1200m. Pour sa part, Nathan a établi une marque personnelle au 60m.

Chez les juvéniles, Vanessa Ayers (Sport-études) a une fois de plus triomphé au lancer du poids. L’athlète de Rivière-Bleue a de plus réussi son meilleur lancer avec le 3kg. En demi-fond, Marylie Plourde (Sport-études) s’est surpassée dans les courses de 800m et 1500m. Sur la plus longue distance, la Pohénégamookoise a abaissé son temps de près de 15 secondes! Ennuyée par une blessure, Jolianne Bernier de St-Athanase a connu des résultats plus modestes qu’à l’habitude. Elle s’est quand-même classée dans le top 10 au 200m.

Trois garçons juvéniles étaient aussi présents à Montréal. Pier-Olivier Lebrun (Sport-études) de St-Eusèbe a réalisé des records personnels dans toutes ses épreuves, soit le 60m, le 200m et le saut en longueur. Son coéquipier de St-Marc-du-Lac-Long, Olivier Bélanger (Sport-études), a aussi été rapide au 60m et au 200m, améliorant son temps sur cette dernière distance. Enfin, Marc-Olivier Lavoie de Pohénégamook, a failli se qualifier pour la finale de lancer du poids. Ce dernier a pris le 9e rang de l’épreuve.

PASCALE DUMONT

Le camp d’entraînement printanier de Pascale Dumont a pris fin, après une dizaine de jours passés en Californie. La lanceuse de javelot de Rivière-Bleue a participé à une deuxième compétition, cette fois du côté de l’Université de Californie à San Diego (UCSD). Elle a pris la 4e place sur 38 lanceuses, avec un résultat un peu plus bas que souhaité. Pascale prendra maintenant un peu de repos, avant de recommencer son entraînement en vue d’une grosse saison.