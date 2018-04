Rivière-du-Loup accueillera le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace en 2019

Dans le cadre de son 15e anniversaire, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata a reçu la confirmation de la part de la Fédération canadienne de ballon sur glace que le prochain Championnat canadien juvénile de ballon sur glace aura lieu à Rivière-du-Loup du mercredi 3 au samedi 6 avril 2019.

Ainsi, c’est 16 équipes totalisant 320 joueurs de 19 ans et moins en plus du personnel d’encadrement et de nombreux parents qui sont attendus à Rivière-du-Loup dans un an. Le championnat canadien regroupera donc les 8 meilleures équipes au pays autant chez les garçons que chez les filles.

«Le BSG mineur du Témiscouata est très heureux d’être l’hôte du prochain championnat canadien juvénile en avril 2019 à Rivière-du-Loup. Les joueurs de notre organisation auront enfin l’occasion de disputer un championnat canadien devant leurs familles et leurs amis. Beaucoup de travail nous attend, mais nos joueurs auront une motivation supplémentaire d’évoluer devant leurs partisans. Aussi, en tenant cette compétition nationale dans une ville où le ballon sur glace a déjà eu ses lettres de noblesse, nous souhaitons faire revivre de beaux moments à d’anciens joueurs et joueuses et permettre le développement de notre sport auprès de nouveaux adeptes», souligne le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.

Depuis février 2017, l’idée de présenter un tel évènement mijotait dans la tête des membres de l’organisation du BSG mineur du Témiscouata, puisque l’alternance des provinces, pour le dépôt d’une mise en candidature, priorisait le Québec pour 2019.

Au mois d’août 2017, plusieurs démarches ont été faites afin de s’assurer que la présentation d’une telle compétition était réalisable au Témiscouata. Toutefois, les actuelles infrastructures sportives de la région ne répondent pas aux exigences de la Fédération canadienne de ballon sur glace, tout comme l’absence d’une salle pouvant accueillir plus de 400 personnes. Par conséquent, le BSG mineur du Témiscouata a dû trouver une autre alternative s’il voulait recevoir ce championnat en 2019. De là est venue l’idée de le présenter à Rivière-du-Loup.

D’ailleurs, le BSG mineur du Témiscouata souhaite demander de nouveau le Championnat canadien juvénile au Témiscouata dès que les infrastructures de la région répondront aux exigences de la Fédération canadienne de ballon sur glace.

Même si plusieurs démarches ont été faites, il faut maintenant finaliser les ententes et mettre en place un comité organisateur afin de s’assurer de faire de ce Championnat canadien un grand succès à tous les points de vue.