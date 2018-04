Retour à la maison émotif pour Charlie Bilodeau

Le patineur artistique Charlie Bilodeau, officiellement ambassadeur de la MRC des Basques pour l’année 2018, et sa partenaire Julianne Séguin ont été accueillis en grands champions, à l’Aréna Bertrand-Lepage, ce dimanche 15 avril. Devant un public conquis de 800 spectateurs, le duo en a mis plein la vue avec deux performances éclatantes. Un moment magique vécu d’un côté comme de l’autre.

Les deux Olympiens étaient de passage à Trois-Pistoles à l’invitation du Club de patinage artistique Les Étincelles de Trois-Pistoles. De belles retrouvailles symboliques dans un aréna complètement bondé et sur une glace qui a été le théâtre des premiers coups de patin de Charlie.

«Ça faisait longtemps que j’attendais ce moment», a partagé l’athlète après le spectacle. «Depuis que je suis parti du Bas-Saint-Laurent, j’avais l’objectif de participer aux Olympiques. Maintenant, c’est fait et de revenir à la maison avec une salle comble, chez nous à Trois-Pistoles, je ne pouvais pas demander mieux, c’était exceptionnel.»

Évidemment, le duo a eu droit à de belles ovations à ses entrées sur la glace…et à la fin de ses spectaculaires numéros. Habitué de patiner devant de belles et grandes foules, Charlie a d’ailleurs montrer des signes d’émotion. «C’est toujours bon de voir les personnes qui nous encouragent dans les estrades, mais quand tu es capable de reconnaitre des visages, des gens qui te sont chers, il y a vraiment un autre aspect qu’il n’y a pas nul part ailleurs», a reconnu le patineur.

Dans la région depuis quelques jours, Julianne Séguin a pris elle aussi un grand plaisir à rencontrer les citoyens de la région et à y découvrir ses beautés. «Ce sont de beaux moments que je vis avec lui. Aujourd’hui, j’ai ressenti ses émotions (…) Je suis vraiment contente pour lui et pour nous. J’ai été accueillie à bras ouvert, on m’a rapidement adoptée», a-t-elle soulignée.

AMBASSADEUR

Avant le spectacle, le Centre local de développement des Basques a fait de Charlie Bilodeau un ambassadeur pour la MRC des Basques. Par son professionnalisme et ses succès à l’international, notamment aux Jeux olympiques, Charlie fait rayonner la région partout où il passe.

«C’est un très grand honneur (…) Je n’ai eu le choix de partir pour atteindre mes grands objectifs, mais j’ai toujours eu la région à coeur. Je me suis toujours senti enraciné à Trois-Pistoles. Quand j’ai reçu cette offre d’être l’ambassadeur de la région des Basques pour l’année 2018, ça allait de soi, je n’ai pas hésité une seconde. Je vais tâcher de porter le chapeau du mieux que je peux», a lancé le jeune homme.

Charlie souhaite également profiter de ce rôle afin de montrer à la relève que tout est possible. «Ce n’est pas parce qu’on est en région qu’on ne peut pas attendre de grands rêves, et si je suis capable de porter ce message-là aux jeunes et de les motiver à croire vraiment et d’aller aux bouts de leurs ambitions, et bien, je vais le faire du mieux que je peux.»

Pour Julie Lamer, conseillère en développement et à la promotion touristique du CLD des Basques, le choix de Charlie était facile. «C’était une évidence pour notre région. De le voir aller aujourd'hui, c’est fantastique (…) On savait qu’ils avaient de l’ambition et du talent, mais qu’ils atteignent les Jeux olympiques cette année, c’était une immense fierté. Ce n’est qu’un début, Charlie va toujours rester proche de nous.»

Une pistole souvenir à l’effigie de Charlie Bilodeau sera aussi sur le marché dans quelques semaines. Pièce de collection, dont le dessin a été réalisé par l’artiste Marilie Bilodeau, soeur de Charlie, elle sera disponible en 750 exemplaires à l’hôtel de ville, au bureau d’information touristique et au Centre local de développement.