Des médailles pour les Flamants Roses à Blainville

Cette fin de semaine à Blainville se déroulait la Coupe Jeunesse pour les nageuses synchronisées de catégorie U12. Entraînées par Ève-Marie Dionne, Janick Viel, Émy Bouchard, Mégane Lebel, Adèle Verdier et Maoli Baccam ont obtenu d’excellents résultats.

En figures, sur 72 nageuses, les Flamants Roses ont occupé tout le podium. Janick Viel, Maoli Baccam et Émy Bouchard sont montées respectivement sur la 1re, la 2e et la 3e place. Mégane et Adèle ont pris les 33e et 45e positions.

En solo, Janick, Maoli et Émy ont de nouveau brillé, formant exactement le même podium qu’en figures. Mégane a obtenu la 9e position.

Enfin, en duo, Janick et Émy ont raflé la médaille de bronze, tandis que Mégane et Adèle, la 8e place!

Bravo à chacune des nageuses !