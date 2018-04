Les Loupiots en action au Championnat québécois ouvert

La fin de semaine dernière, 11 patineurs et patineuses des Loupiots ont participé à la dernière compétition de l'année. Il s'agissait du Championnat Québécois Ouvert qui avait lieu à Québec. Les patineurs étaient répartis en 3 groupes chez les filles et en 6 groupes chez les garçons, en fonction de la vitesse de chacun.

Dans le groupe 6 masculin, Alexandre Ouellet Samson s'est classé au 5e rang. Clément Cauchon a quant à lui remporté la médaille d'or dans le groupe 5. Deux membres des Loupiots ont pris part à la compétition dans le groupe 4, soit Olivier Lortie et Yanni Morin qui ont terminé respectivement 11e et 16e. Vincent Viel, William Monty et Marc-Olivier Charest ont tous trois patiné dans le groupe 3. Ils se sont classés au 4e, 8e et 14e rang. Elie Pelletier était le seul représentant du club dans le groupe 2 masculin. À la suite dune compétition exigeante, il prend la 12e position.

Du côté féminin, Magalie Dumont et Amanda Tremblay ont pris part à la compétition dans le 2e groupe. Elles se sont classées respectivement 6e et 14e. Quant à Anne B. Alexandre qui a patiné dans le groupe 1, elle a remporté la médaille d'argent, étant ainsi la 2e meilleure patineuse de toutes celles inscrites à la compétition.

Mentionnons que plusieurs patineurs des Loupiots ont effectué leurs derniers tours de piste durant la fin de semaine. En effet, Anne B. Alexandre, Amanda Tremblay, William Monty, Olivier Lortie et Marc-Olivier Charest prendront leur retraite prochainement. Nous leur souhaitons le plus grand des succès dans la poursuite de leurs études.