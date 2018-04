Sylvain Dubé en action à la Coupe Allen

Le joueur de hockey originaire de L’Isle-Verte, Sylvain Dubé, est présentement en Saskatchewan afin de participer à la prestigieuse Coupe Allen, un championnat national parmi les plus vieux au Canada, qui réunit chaque saison les meilleures formations seniors AAA (amateur) au pays.

Dubé a ainsi été invité à se joindre aux Hawks d’Elsipogtog qui représentent le Nouveau-Brunswick à ce tournoi d’envergure. La formation tentera de s’imposer devant les représentants des autres grandes régions canadiennes. Notons qu’aucune équipe québécoise n’est présente.

«Les Hawks avaient l’opportunité d’aller chercher des joueurs qui jouent sur le territoire afin de compléter leur équipe», explique-t-il, lorsque rejoint à Rosetown, près de Saskatoon. «Je suis fébrile, j’ai hâte de jouer mon 1er match.»

Bien connu dans la région pour ses rôles de marqueur et de leader avec les Ambassadeurs de Saint-Jacques (Circuit régional de hockey) et le CIEL-FM de Trois-Pistoles (LHCS), Sylvain Dubé n’est pas complètement en terrain inconnu avec les Hawks. D’autres bons joueurs du CRH participent à l’aventure comme l’ancien 3L Alexandre Soucy, Maxime St-Cyr et David Crossman. Justin Bowers, un ancien du Thunder de River Valley, est aussi présent.

«Le calibre sera très fort. Nous avons un beau groupe de joueurs, beaucoup de talent. On a tous hâte que ça commence», a ajouté Dubé qui en est à une première expérience du genre.

La Coupe Allen est disputée du 9 au 14 avril et plusieurs matchs sont à l’horaire. Les résultats des parties et toutes les informations sur la compétition sont disponibles au http://www.allancup.ca/.