Découvrir le pickleball à Rivière-du-Loup

Le pickleball, ce sport de raquette très populaire dans le sud des États-Unis, connaît une croissance exceptionnelle au Québec depuis quelques années. Son succès est lié à sa facilité d’apprentissage et le fait qu’il soit beaucoup moins exigeant pour les articulations et muscles que d’autres sports de raquette.

Ces avantages rendent cette activité très accessible et est idéal pour toute personne qui désire intégrer une activité physique conviviale dans sa vie. Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports dont le tennis par ses mouvements et le badminton pour les dimensions du terrain. Il se joue majoritairement en double aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

La FADOQ région Bas Saint-Laurent a pris l’initiative d’inviter la Fédération québécoise de pickleball à venir présenter deux séances d’initiation et de perfectionnement à Rimouski et Rivière-du-Loup. Ces activités sont ouvertes à tous et gratuites.

• Rimouski : Vendredi 20 avril 2018, de 16h à 18h, au PEPS du cégep de Rimouski, 60, rue del’Évêché O.

• Rivière-du-Loup : Samedi le 21 avril 2018 de 10h à 12h, au gymnase de l’école St-François- Xavier, 8A rue Pouliot.

L'inscription est obligatoire auprès d'Étienne Tremblay au 418-292-2929 ou au 1-800-828-3344.

Bienvenue aux nouveaux pratiquants. L’équipement de base est fourni.