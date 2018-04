Championnat canadien de l’Est : deux athlètes des Loupiots s’illustrent

Le Championnat canadien de l’Est par catégorie d’âge en patinage de vitesse courte piste se déroulait en fin de semaine à Lévis. Deux patineuses du club Les Loupiots de Rivière-du-Loup s’y sont taillé une place lors du championnat québécois par catégorie d’âge les 10 et 11 mars dernier à Laval.

Les deux athlètes, Adora Seni chez les 12 ans féminin et Clara Boucher chez les 13 ans féminin, ont montré de quoi elles étaient capables. Adora termine 6e au cumulatif tout en récoltant deux médailles d’argent, l’une au 1500m et l’autre au 3000m relais. Clara, prend quant à elle le 5e rang au cumulatif et rapporte une médaille de bronze au 1500m.

Sur la photo, les patineuses Clara Boucher (gauche) et Adora Seni (droite) accompagnées de Richard Thériault, secrétaire de compétitions pour PVC (Patinage de vitesse Canada).