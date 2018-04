Baseball senior : la saison lancée le 19 mai

C’est le 19 mai prochain que résonnera le traditionnel «play ball» pour le lancement de la 40e saison de la Ligue de baseball Puribec.

Pour l’occasion, les amateurs de baseball régional pourront assister aux premiers élans des Cataractes de Grand-Sault qui affronteront les Républicains à Edmundston dans la rivalité du Nouveau-Brunswick. Pour ce premier week-end d’activités, les 8 équipes du circuit seront en action puisque dès le lendemain (20 mai) les duels Matane vs Trois-Pistoles, Rimouski vs Rivière-du-Loup et La Pocatière vs Témiscouata seront à l’affiche.

Cette année, chacune des équipes de la Ligue jouera 22 parties dans un calendrier déséquilibré qui comptera un total de 88 joutes. Le mois de mai sera le moins occupé avec 18 matchs tandis que les mois plus chauds de juin et juillet proposeront chacun 35 confrontations.

Le mois d’août sera propice au début des séries éliminatoires. Toutes les équipes batailleront alors pour l’obtention de la Coupe Couture-Verret. Le premier tour éliminatoire intra division opposera les positions 1 vs 4 et 2 vs 3 dans une série 3 de 5. Les demi-finales 4 de 7 seront disputées entre les divisions avant de voir les deux meilleures formations en finale.

TOURNOI SENIOR

Dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de la Ligue de baseball Puribec, l’organisation du Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles présentera un tournoi de baseball senior du 28 juin au 1er juillet 2018. Une douzaine d’équipes, y compris les formations du circuit, croiseront le fer lors de cette compétition déjà très attendue dans le Bas-Saint-Laurent. D’autres activités et surprises qui seront divulguées ultérieurement attendent les amateurs de baseball de la région à l’occasion du 40e anniversaire.