Les Loups-Marins brillent par leurs performances

Cette saison, 10 athlètes du Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup s’étaient classés pour nager au championnat provincial de niveau AAA disputé du 23 au 25 mars à Gatineau.

Les médaillés du club ont été Ramy Ghaziri (1 or, 4 argent) et Alexia Pietrantonio (1 argent, 1 bronze) dans des courses enlevantes à chaque coup. Pendant la rencontre, Alexia a réalisé un deuxième standard canadien sénior au 200m dos, puis un standard canadien de l’est au 100m libre. Ses dernières performances au 100m et 200m dos lui ont permis de battre deux très vieux records de l’Est-du-Québec datant de 34 ans.

D’autres nageurs ont également mis la main sur d’autres standards canadiens de l’est ou junior en plus d’y battre les records du club dans leur groupe d’âge respectif: Félix-Antoine Marquis (100m dos), Élyse Poirier (50m libre), Charles Roberge (100m dos) et Raphaëlle Tremblay (50m et 100m libre).

Michaël Caron, Justine Czech, Véronique Lavoie et Philippe Leclerc ont aussi connu une belle compétition, réalisant d’impressionnantes courses en qualifications. Notons également la réalisation d’une finale A pour Justine Czech au 100m papillon (7e) et Félix-Antoine Marquis au 100m dos (5e).

Félix-Antoine a aussi réussi à se classer en finale B au 50m libre, tout comme Justine Czech au 200m papillon, Véronique Lavoie au 100m brasse et Raphaëlle Tremblay dans la même épreuve.

Un superbe travail de tous ces nageurs qui ont été chercher 52 nouvelles meilleures marques personnelles à ce championnat AAA.