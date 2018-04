Les coureurs étaient au rendez-vous à la finale du Circuit régional gaspésien

La finale du Circuit régional gaspésien a eu lieu les 24 et 25 mars au Mont-Castor de Matane. La station de ski a été envahie par près de 160 athlètes. Les coureurs se sont élancés dans les épreuves de slalom et de slalom géant.

L’épreuve du slalom tenue le samedi a fait 14 médaillés du Mont-Castor, 11 médaillés de Pin-Rouge, 9 médaillés du Mont-Comi, 6 médaillés respectivement pour Val D’Irène et Mont St-Mathieu ainsi que 2 médaillés pour le Mont-Béchervaise.

Le dimanche à l’épreuve du slalom géant, l’avantage du terrain a paru pour le Mont-Castor. Le Club Alpin du Mont-Castor a raflé près de 50% des médailles à lui seul et était suivi de loin par Pin-Rouge.

À chaque année, la Zone de ski de l’Est du Québec en profite pour souligner les athlètes ayant de bonnes performances pour la saison 2018. Vingt des 31 athlètes du Mont-Castor ont reçu une distinction, soit une des meilleures saisons pour ce club. Dix des 30 athlètes de Pin-Rouge en ont reçu une, dont plusieurs qui prennent leur retraite. Cinq des 28 coureurs du Mont St-Mathieu en ont reçu une. Le Mont St-Mathieu a été club hôte de plusieurs courses, dont une d’envergure provinciale. Cinq des 33 athlètes du Mont-Comi ont reçu une distinction, une relève performante. Quatre des 15 athlètes de Val D’Irène ont reçu une distinction, un bon ratio. Quatre des 22 athlètes du Mont-Béchervaise en ont reçu une. Ce club est en relance et fait sa place. L’ensemble des résultats sont disponibles au www.zonedeskiedq.ca. L’émotion était au rendez-vous lors de l’annonce de plusieurs retraites.

À la saison 2018, précisément 159 coureurs ont pris part aux courses au Mont St-Mathieu, à Pin-Rouge et au Mont-Castor. 65 % d’entre eux étaient âgés de 6 à 11 ans. Tout au long de l’année, les jeunes de la région ont pu compter sur des entraineurs dévoués, plus de 500 bénévoles, les stations de ski de l’Est du Québec et les commanditaires.