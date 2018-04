14e édition du Tournoi des entreprises de Rivière-du-Loup

La 14e édition du Tournoi des entreprises Services financiers Richard April Inc. de Rivière-du-Loup, organisé par l’Académie des gardiens de l’Est, sera présentée au Centre Premier Tech les 20, 21 et 22 avril prochains.

Destiné aux entreprises et aux groupes d’amis, l’évènement affiche complet et comptera 22 équipes de hockey dans les catégories Entreprise et Participation. Le tournoi débutera le vendredi à 18 h.

Afin de poursuivre la mission de l’évènement, le comité organisateur a établi un prix d’entrée au Centre Premier Tech au montant de 4 $. «Tous les profits de chaque édition vont à des bonnes causes», a mentionné Jari Pelletier du comité organisateur. Cette année, une partie de l’argent amassé sera remise aux clubs Optimiste et Vieux Loups de Rivière-du-Loup.