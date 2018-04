Excellentes performances pour les Loupiots

La fin de semaine dernière, 8 membres du Club de patinage de vitesse les Loupiots se sont rendus à Sherbrooke afin de participer à la dernière compétition de l'année dans le réseau interrégional. Il s'agissait de la Finale de L'Est regroupant 129 patineurs de 10 à 13 ans.

Au cours de cette compétition, plusieurs patineurs ont connu d'excellentes performances. Tout d'abord, chez les 10 ans masculin, Vincent Lévesque et Alexandre Roussel ont patiné dans le premier groupe et ont terminé respectivement au 8e et au 13e rang. Claudie Lévesque et Aurélie Bujold ont toutes deux participé à la compétition chez les 11 ans féminin. Elles se sont classées 5e et 7e au terme de la compétition. Félix Lacombe a quant à lui patiné dans le premier groupe des 11 ans masculin et a connu une très bonne compétition en terminant au 8e rang. Toujours chez les 11 ans, Étienne Michaud s'est classé au 7e rang au cumulatif des points dans le groupe 2. Un seul participant du club patinait dans les 12 ans masculin, Félix Lagacé, qui occupe le 13e échelon au final de la fin de semaine. Enfin, chez les 13 ans masculin, Étienne Pelletier a remporté la médaille de bronze dans une compétition très serrée.

La compétition s’est terminée par un relais auquel les patineurs des Loupiots ont participé. Chez les 10 ans, Alexandre Roussel et son équipe ont remporté la médaille d’argent alors que Vincent Lévesque a remporté la médaille de bronze. Claudie Lévesque, Aurélie Bujold et leur coéquipière sont également montées sur la 3e marche du podium. Félix Lacombe, Étienne Michaud et Étienne Pelletier ont chacun remporté l'or avec leur équipe dans leur catégorie respective.

Félicitations à tous et merci au club de patinage de vitesse de Sherbrooke pour leur accueil!