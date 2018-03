Centre de curling : pelletée de terre le 3 avril

C’est mardi prochain, le 3 avril vers 10 h 30, qu’aura lieu la toute première pelletée de terre du prochain Centre de curling de Rivière-du-Loup. L’évènement organisé sur le chemin des Scouts, est naturellement attendu par un grand nombre d’amateurs.

Le Club de curling de Rivière-du-Loup profitera également de cette occasion pour faire l’annonce du partenaire financier majeur du Centre dont le nom figurera sur la façade du bâtiment.

Rappelons qu’après plusieurs années de travail et de nombreux défis, le Club pourra bénéficier de toutes nouvelles installations dans quelques mois sur la rue Laval. La livraison est prévue en septembre 2018 et son ouverture le mois suivant.

En janvier 2018, les administrateurs du Club ont octroyé le contrat de sa construction à l’entreprise Construction Citadelle Inc. de Québec aux coûts de 3,5 M$ avec les taxes. Cinq soumissionnaires ont participé à l'appel d'offres. Ils étaient tenus d’accepter la plus basse soumission en vertu des règles de la subvention octroyée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.