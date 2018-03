Le Construction B.M.L. Pee-Wee A est champion régional

Le Construction B.M.L. Pee-Wee A de Rivière-du-Loup a remporté les grands honneurs de la 24e Coupe Desjardins disputée cette fin de semaine au Centre Bombardier de La Pocatière. L’équipe s’est imposée en finale au compte de 1 à 0 contre les Voisins du Kamouraska.

Les Louperivois ont ainsi mis la main sur une belle bannière grâce à un parcours de 5 victoires et un revers pour conclure leur saison. Leur seule défaite a été subie au début du tournoi contre le Maçonnerie M.B. de Matane.

Selon l’un des entraineurs, Jimmy Bernier, la victoire a été le fruit du travail acharné de chaque membre de l’équipe. «C’est le résultat de beaucoup d’efforts et de discipline. Les gars ont été très solidaires et ils comptaient sur un très bel esprit d’équipe», a-t-il mentionné.

Si l’attaque a été au rendez-vous, ce sont les défenseurs et le gardien Elly Leclerc qui ont volé la vedette lors de ce tournoi. Quatre des six matchs ont été remportés par blanchissage.

Le Construction B.M.L. Pee-Wee A est formé de Elly Leclerc, Bastien Lagacé, Mathis St-Pierre, Vincent Pelletier, Christian Beaudry, Elliot Roy, Sammy Bernier, Vincent Roussel, Thomas-Charles Thibeault, Éloi Beauvais-Cadrin, Justin Lamontagne et Noah Belzile (absent sur la photo). Ils sont entrainés par Christian Roussel, Louis-Étienne Cadrin et Jimmy Bernier.

Cette saison, la formation avait très bien fait lors des différents tournois régionaux, atteignant une fois la finale et deux fois la demi-finale. En remportant la Coupe Desjardins, les joueurs se sont assurés de la plus belle de saison possible.