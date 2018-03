Éclatante victoire des 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup n’ont pas manqué de soulever le Centre Premier Tech, ce dimanche 25 mars, en l’emportant au compte de 4 à 2 dans le cadre du 7e match de la série les opposant à l’Assurancia de Thetford Mines. La formation louperivoise a été tout feu tout flamme.

Devant plus de 2100 spectateurs réunis pour les encourager chaleureusement, les 3L ont montré leur plus beau visage. Intenses, créatifs, physiques… ils voulaient assurément en finir avec leurs adversaires. Pour ce faire, ils ont offert leur meilleure performance depuis la fin de la saison.

La profondeur des 3L a été un élément clé dans le cadre de cette série et le match de dimanche l’a de nouveau démontré. Appelé sur l'heure du midi, le réserviste Yann Poirier a marqué à deux reprises. Signe que cette importante victoire en a également été une d'équipe.

Tirant de l’arrière par un but après seulement deux minutes de jeu, les 3L ont par la suite été impériaux. Ils ont conclu le 1er engagement 1 à 1, ont ajouté deux autres buts au second tiers et en ont même trouvé le fond du filet une dernière fois en 3e période. Marc-André Tourigny et Simon Danis-Pépin ont été les autres marqueurs.

Davantage de détails suivront.