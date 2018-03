Les 3L forcent la tenue d’un 7e match

Les 3L de Rivière-du-Loup ont fait oublier leur contre-performance de jeudi de très belle façon,le lendemain du côté de Thetford Mines. Vendredi soir, ils ont vaincu l’Assurancia par la marque de 4 à 2 en prenant bien soin de montrer qu’ils n’étaient pas morts. Le 7e match aura lieu dimanche, à 16 h, au Centre Premier Tech.

La troupe de l’entraineur-chef Simon Turcot n’a ainsi pas seulement rebondi, elle a rappelé pourquoi elle avait terminé au 3e rang du classement général au terme de la dernière saison. Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains joueurs ont monté leur jeu d’un cran au moment opportun.

Les 3L ont été les premiers à trouver le fond du filet, deux fois plutôt qu’une, grâce à Marc-Olivier D’Amour et Yvan Busque en 1re période. La partie n’était cependant pas gagnée, puisque Sylvain Deschâtelets a nivelé la marque au début du 3e tiers pour l’Assurancia. L’équipe locale avait également fait bouger les cordages au 2e vingt.

Quelques secondes après le 2e but de Thetford Mines, Yvan Busque a redonné le sourire aux partisans des 3L déplacés pour l’occasion lorsqu’il a déjoué le gardien Gabriel Girard en infériorité numérique pour son 2e but du match. Dominic Léveillé a ensuite fermé la partie avec un but dans un filet désert.

Devant le filet, le vétéran gardien Loïc Lacasse a été brillant. Il effectué 31 arrêts dont plusieurs très importants pour permettre aux siens de remporter cette victoire cruciale.

Les 3L seront donc de retour à Rivière-du-Loup, dimanche. Ils voudront certainement se reprendre et offrir un spectacle de qualité aux spectateurs présents. C’est un rendez-vous!