Les cadets de Terre Rivière-du-Loup performent en tir

Le 18 mars dernier, des cadets du Corps de cadets 2785 de Rivière-du-Loup ont participé au championnat régional de tir de précision à Rimouski. L’équipe, composée d’Anthony Bérubé, de Jade Blouin, de Tanya Dumont, de Daphné Mignault et de Gabriel Paradis, a su prendre sa place en atteignant le 2e rang parmi toutes les équipes du Bas-Saint-Laurent.

Individuellement, Anthony Bérubé a obtenu les meilleurs résultats de la compétition en se hissant en première position dans la classe ouverte. Dans la catégorie junior, Daphnée Mignault qui en était à sa première compétition, a remporté la médaille de bronze.

Les cadets sont très fiers de leur performance. Ils ont atteint un haut niveau de performance grâce à un entraînement hebdomadaire supervisé par un entraîneur qualifié, la Capitaine Daniel Roy aidé du Capitaine Madeleine Talbot. Les jeunes s’entraînent tous les mercredis soir au manège militaire de Rivière-du-Loup. L’effort qui a été mis à l’entraînement a porté fruit. «Quand j’ai tiré mon dernier plomb, je me suis dit que peu importe le résultat, j’avais tout donné. Puis quand j’ai été nommé pour la première place de la compétition, j’ai vu que les heures rigoureuses de pratiques ont bien servi», mentionne Anthony Bérubé.

Le programme de tir des cadets est un sport stimulant, compétitif et accessible à tous les cadets. Tout en promouvant l’utilisation sécuritaire des armes, ce sport permet le développement de l’estime de soi et de la concentration, en plus de favoriser l’esprit sportif et la discipline personnel. Le Programme des cadets est accessible, sans frais, à tous les jeunes de 12 à 18 ans. Pour en savoir plus au sujet du Programme des cadets : www.cadets.gc.ca