Une performance à oublier pour le duo Bilodeau-Séguin

Les patineurs Charlie Bilodeau et Julianne Séguin ont présenté, en fin d’après-midi, leur programme court dans le cadre des Championnats du monde de patinage artistique, à Milan en Italie. En récoltant une décevante 22e position, le couple a vu son parcours prendre fin abruptement.

Les chutes ont ainsi été très couteuses pour le pointage du duo qui participait à une première compétition depuis son étincelante performance aux Jeux olympiques en février. En ne se classant pas parmi les 16 meilleurs couples, Bilodeau et Séguin ont été écartés de la présentation du programme libre de demain.

En l’absence des médaillés de bronze olympiques Meagan Duhamel et Eric Radford, Charlie Bilodeau et Julianne Séguin formaient sensiblement le meilleur couple canadien à Milan. Leurs coéquipiers Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont terminé en 10e place. La Rimouskoise Camille Ruest et son partenaire Drew Wolfe ont pris le 18e rang.

La saison des patineurs est maintenant terminée. Les complices seront de passage à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles le 15 avril lors du spectacle annuel du CPA Les Étincelles de Trois-Pistoles.