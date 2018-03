Les Perce-Neige du Témiscouata en compétition à La Pocatière

La deuxième présentation de la compétition Invitation Donald Chiasson qui opposait les athlètes en patinage artistique de l’est du Québec, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches a eu lieu à La Pocatière les 10 et 11 mars.

Des patineuses du CPA Les Perce-Neige du Témiscouata y prenaient part. Voici les résultats: En STAR 2, Clothilde Ouellet a reçu le ruban argent et Anna Gagnon, le ruban bronze. Pour les catégories avec médaille, Nora Leblanc a remporté la médaille d’argent en STAR 7. En STAR 4, Laurence Lang et Julianne Lajoie ont obtenu les 4e et 6e places. En Star 5 moins de 13 ans, Sarah-Maude Lang s’est classé au 5e rang. Finalement, en STAR 8 Marie St-Pierre a terminé en 5e place. La prochaine compétition de la saison pour les Perce-Neige aura lieu à Matane du 23 au 25 mars.