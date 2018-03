Un triplé pour le Ballon sur glace mineur du Témiscouata

Les 17 et 18 mars derniers avait lieu le tournoi de ballon sur glace Amigo à St-Léonard-d’Aston situé dans la MRC de Nicolet/Yamaska. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par quatre équipes qui ont fait belle figure en récoltant trois médailles d’or et une d’argent.

Dans un premier temps, dans la catégorie U-17 féminin, la formation T-Miss a défait le Frost de St-David au compte de 3 à 1 lors de la finale pour mériter les grands honneurs.

Puis, leurs petites sœurs, les T-Miss douze ans et moins ont elles aussi décroché l’or dans le U-12 division bleu en battant les hôtes du tournoi, l’Amigo de St-Célestin, par un pointage de 1 à 0 dans une joute qui s’est terminée en prolongation. Auparavant, l’équipe Blitz U-12 masculine avait vaincu le club de Saint-David par la marque de 3 à 0 pour terminer sur la plus haute marche du podium dans le U-12 division rouge.

Aussi, le Blitz U-15 masculin a terminé en deuxième position dans son groupe d’âge en s’inclinant au compte de 2 à 0 face à Saint-David lors de la finale. D’ailleurs, 21 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano étaient sur place.

«Nos quatre équipes ont très bien performé à St-Léonard-d’Aston et plusieurs de nos joueurs seront encore en action les 23 à 24 mars prochains à St-Cyprien lors d’un autre tournoi de ballon sur glace. Cet événement sera d’ailleurs le dernier d’importance avant la participation de nos équipes U-19 féminines et masculines au Championnat canadien juvénile à Owen Sound en Ontario qui aura lieu du 4 au 7 avril prochain» conclut le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.