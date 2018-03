Une saison exceptionnelle pour le club de badminton Les Albatros

C’est en fin de semaine dernière que se déroulait, à Matane, le championnat régional scolaire de badminton. Les représentants du Collège Notre-Dame ont brillé en récoltant 6 bannières.

Dans la catégorie benjamin, Olivier Hamel (argent), Julianne Proulx (or), ainsi que les équipes en double formées de Isaac Dubé et Louis-Philippe Gilbert (argent), Sarah Beaulieu et Laurence Gagnon (or) et Emmanuelle Noël et Émile Côté (or) se sont notamment illustrés.

Du côté de la catégorie juvénile, le Collège Notre-Dame a également été fièrement représenté. En simple, Raphaël Fortin a remporté une médaille de bronze, alors que ses ami(es) Laura Noël et Sophie Caron, en double féminin, ainsi qu’Antoine Gagnon et Gabriel Verret, en double masculin, ont récolté des médailles d’or.

Le Collège classe ainsi 9 joueurs pour le championnat provincial scolaire qui aura lieu à Québec du 20 au 22 avril 2018 soit : Julianne Proulx, Sarah Beaulieu, Laurence Gagnon, Emmanuelle Noël, Émile Côté, Laura Noël, Sophie Caron, Antoine Gagnon et Gabriel Verret.

Au terme des tournois de la ligue scolaire, le Collège termine en première position dans la section ouest dans les catégories benjamine et juvénile ainsi que toutes les catégories confondues. Lors du championnat régional, l’équipe a terminé en première position dans les catégories benjamine et juvénile ainsi que toutes les catégories confondues.