Étienne Arseneau des Albatros reçoit une bourse des Canadiens

Étienne Arseneau des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup fait partie des 28 jeunes hockeyeuses et hockeyeurs qui ont reçu une bourse de 1500 $ de l’organisation des Canadiens juste avant la partie entre le prestigieux club de Montréal et les Islanders de New York au Centre Bell le 15 mars.

Le défenseur du club midget AAA de Rivière-du-Loup est originaire des Iles-de-la-Madeleine. Il a obtenu l’une des 7 bourses de Soutien à la réussite académique et sportive afin d’encourager une meilleure conciliation du sport et des études, un réel défi pour plusieurs athlètes de pointe. Il étudie en 4e secondaire, bien entendu au programme sport-études du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Âgé de 15 ans jusqu’au 23 avril prochain, Étienne Arseneau a été invité au camp de perfectionnement d’été des moins de 16 ans de Hockey Québec. «Doté d’un bon gabarit, il est agile et sa prise de décision est une autre de ses forces», explique-t-on à propos de ses performances sur la glace.

Depuis 2008, les Canadiens de Montréal et la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) s’unissent afin de remettre des bourses dédiées aux étudiants-athlètes québécois les plus prometteurs en hockey. Les étudiants-athlètes ont été choisis d’après leur talent et leurs accomplissements sportifs, mais aussi grâce à leur cheminement académique.

«L’organisation des Canadiens est à la fois heureuse et fière de perpétuer son engagement auprès de la Fondation de l’athlète d’excellence et d’encourager les jeunes joueurs et joueuses de hockey du Québec dans leur développement», a mentionné Geoff Molson, propriétaire des Canadiens.