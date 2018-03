Le Parc du Mont-Saint-Mathieu est l’hôte du Championnat provincial U12

Cette année, c’est le Parc du Mont-Saint-Mathieu qui accueille le Championnat provincial U12 se déroulant du 16 au 18 mars. Le Club alpin du Mont St-Mathieu est l’un des six clubs actifs de la Zone de ski Est du Québec. Cette catégorie est composée de jeunes athlètes âgés de 10 à 11 ans.

Neuf athlètes de la Zone de ski de l’Est du Québec ont été sélectionnés pour la représenter. Chez les filles, les représentantes sont Élianne Tremblay de Val D’Irène, Nolann Cloutier de Pin-Rouge, Clara Doré-Lepage du Mont-Comi ainsi que Florence Pineau et Léa-Rose Lizotte du Mont St-Mathieu. Et, chez les gars, Philip Banville, Jacob Pelletier et Anthony Gagnon du Mont-Castor ainsi que Victor Cyr et Jules Fugère de Pin-Rouge ont été choisis.

La Zone de ski Est du Québec est une organisation qui a pour but le développement du ski de compétitions auprès des jeunes de la région.