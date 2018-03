Le CIEL-FM: François Caron et Jérôme Ouellet sont de retour

C’est François Caron qui succèdera à Louis Deschênes à la barre du CIEL-FM de Rivière-du-Loup de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent. Les deux hommes s’échangent donc le titre d’entraineur pour une deuxième fois en deux ans, puisque c’est Louis Deschênes qui avait repris le flambeau de François Caron en 2016.

«Pour occuper ce poste, nous voulions quelqu’un qui connait bien les joueurs, qui a un bon bagage d’expériences dans le baseball Senior et surtout qui est prêt à relever le défi de faire du CIEL-FM une équipe compétitive», a expliqué le président de l’équipe, Michaël Michaud.

JÉRÔME OUELLET

L’équipe devrait compter sur le retour de la majorité de ses joueurs. Toutefois, c’est le retour de celui qui est considéré à juste titre comme l’un des meilleurs receveurs de la ligue, Jérôme Ouellet, qui retient l’attention.

«Nous sommes très heureux du retour de Jérôme dans l’alignement du CIEL-FM, le poste de receveur est une position-clé et ça va nous permettre de stabiliser notre défensive et d’apporter plus d’attaques à l’offensive», a indiqué le président de l’équipe Michael Michaud

D’autres joueurs qui ont fait leur marque dans le baseball, mais l’équipe souligne qu’il est encore trop pour avancer d’éventuels retours. Après une saison 2017 décevante sur le terrain, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup est à bon espoir de pouvoir redresser la barre et d’être plus compétitif sur le terrain.

CALENDRIER

L’ouverture de la saison régulière de 22 parties aura lieu le dimanche 20 mai alors que le CIEL-FM recevra les champions de la saison régulière le Shaker de Rimouski au Stade municipal de Rivière-du-Loup. Quant à la nouvelle équipe, les Cataractes de Grand-Sault, c’est le 8 juin à 20 h que les spectateurs louperivois pourront la découvrir.

FINANCEMENT ET BÉNÉVOLAT

Une organisation comme celle du CIEL-FM repose sur le financement et la participation de nombreux bénévoles. Quiconque est intéressé à donner un coup de main à l’organisation en tant que bénévole pour le déroulement des parties locales, est invité à contacter Michael Michaud au 418-862-7284 ou via la page Facebook du CIEL-FM.

L’organisation du Ciel FM est en période de financement pour la prochaine saison et les billets de saison seront en vente dès le début du mois d’avril auprès des joueurs et à La Zone Sportive au 411 Lafontaine.