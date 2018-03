Charlie Bilodeau et Julianne Séguin se produiront à Trois-Pistoles

Charlie Bilodeau et sa partenaire Julienne Séguin participeront au spectacle du Club de patinage artistique Les Étincelles de Trois-Pistoles qui aura lieu le 15 avril à l'aréna Bertrand-Lepage. La nouvelle a été confirmée par voie de communiqué par le club.

C'est donc un retour au bercail pour l'Olympien natif de Trois-Pistoles. Il retrouvera la glace qui l'a vu émerger comme athlète. Le jeune homme de 24 ans forme avec sa partenaire l'un des couples les plus prometteurs à l'échelle mondiale. Charlie et Julianne ont terminé au 9e rang de la compétition aux derniers Olympiques de PyeongChang.

La participation de Charlie Bilodeau et de Julianne Séguin s'inscrit dans le cadre du spectacle annuel de fin de saison du CPA Les Étincelles de Trois-Pistoles. Le thème de cette année sera «Faites votre valise, les Étincelles vous amènent en vacances!».

D’autres partenaires, tel que le Club de patinage synchronisé IRIS de St-Pascal et Sarah Beaulieu du club de Rimouski performeront également, en plus de la trentaine de membres du CPA pour compléter ce spectacle d’une durée approximative de deux heures.

PRÉ-VENTE DES BILLETS

Procurez-vous vos billets dès maintenant auprès des membres du CPA les Étincelles, chez Kadorama ou encore à l’hôtel de ville de Trois-Pistoles aux heures d’ouverture. L’admission se détaille à 15 $ pour les 13 ans et plus, 10 $ pour les jeunes de 6 à 12 ans et c’est gratuit pour les tout-petits âgés de 5 ans et moins. Prendre note que vous devrez passer prendre possession de vos billets à l’hôtel de ville avant le vendredi 6 avril 16 h en vous acquittant des frais.

Le CPA les Étincelles de Trois-Pistoles tient à remercier ses partenaires, tels que la MRC des Basques, la Ville de Trois-Pistoles, April Super Flo, la SADC des Basques, le Garage Windsor, le Club optimiste de Trois-Pistoles ainsi que le Club Richelieu.