Sept Portageurs au Championnat provincial de badminton

Le 10 mars dernier, lors du Championnat régional individuel à Sainte-Foy, sept Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup se sont classés pour le Championnat provincial en badminton mixte division 1, qui aura lieu à Québec les 6, 7 et 8 avril.

Maude Pruneau et Xavier Boucher de Rivière-du-Loup et respectivement étudiants en Sciences humaines et Sciences de la nature, ont offert une excellente performance et ont atteint la 2e position au classement en double mixte. Ils ont terminé les préliminaires avec trois victoires et une défaite. En demi-finale, ils ont remporté leurs matchs avec des pointages de 21 à 10 et 21 à 9 pour ensuite être vaincu en finale.

Noémie-Anne Michaud de Amqui, étudiante en Tremplin DEC, a obtenu la 4e position en simple féminin. Ariane Caron de Rivière-du-Loup et Marguerite Morissette de L’Anse-au-Griffon, étudiantes en Sciences de la nature, ont pu accéder à la 4e position en double féminin. Samuel Rioux-Berrouard et Anthony Houde, tous deux de Rivière-du-Loup et étudiants en Sciences de la nature, ont obtenu la 5e position en double masculin.

BASKETBALL FÉMININ

L’équipe de basketball féminin division 3 du Cégep de Rivière-du-Loup, quant à elle, termine 2e au classement général avec huit victoires et quatre défaites. Grâce à leur dernière victoire contre les Faucons de Lévis-Lauzon, avec un pointage de 72 à 47, les Portageuses participeront aux séries qui auront lieu les 24 et 25 mars au Cégep de Sainte-Foy.