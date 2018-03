De bons résultats au Championnat québécois pour les Loupiots

La fin de semaine dernière, trois athlètes du club de patinage de vitesse les Loupiots de Rivière-du-Loup se sont rendus à Laval pour participer au Championnat québécois par catégorie d’âge. Clara Boucher et Adora Seni ont des chances de participer aux prochains Championnats canadiens de l’Est grâce à leurs performances.

Adora Seni a pris part à la compétition dans les 12 ans féminin et a pris le 5e rang. Clara Boucher et Britanie Cauchon ont toutes les deux patiné dans les 13 ans féminin. Après de bonnes courses, Clara Boucher a terminé la compétition au 5e rang et Britanie Cauchon a pris le 9e rang.

Chez les 12 ans féminin, Adora Seni et son équipe de relais sont passées tout près d’un podium et ont pris la 4e place. Dans le groupe des 13 ans féminin, l'équipe de Clara Boucher a remporté la médaille de bronze alors que l'équipe de Britanie Cauchon a reçu la médaille d'argent.

COMPÉTITION ÉLITE

Quatre des cinq patineurs élites de Rivière-du-Loup ont participé à la dernière compétition de la saison régulière de ce circuit à Trois-Rivières en fin de semaine dernière. Voici leurs classements selon les distances du 1500m, du 500m et du 1000m.

Édouard Dionne s’est classé 4e dans le groupe B1, 6e dans le groupe B3 et 1er du groupe B2. ÉIie Pelletier a terminé 9e dans le groupe B2, et 7 et 9e dans le groupe B3. Anne B. Alexandre s’est classée au 16e rang du groupe A, au 9e du groupe B et au 10e du groupe A.

Enfin, Magalie Dumont a terminé au 20e rang du groupe B, 3e du groupe B3 et 5e du groupe B2. La prochaine compétition pour ces patineurs sera la sélection junior 2 qui se tiendra à Calgary du 21 au 24 mars prochain.