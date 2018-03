Les hommes forts ont démontré leur puissance à Notre-Dame-des-Neiges

Le samedi 10 mars avait lieu à Notre-Dame-des-Neiges une compétition d'hommes forts dans deux catégories, les moins de 200 livres et les plus de 200 livres. L'évènement s'est déroulé dans le cadre du Carnaval Opti-Neige et pouvait compter sur la légende locale Claude Dumont.

Dans la catégorie des 200 livres et plus, c'est Rémy Fraser, l'organisateur, qui a remporté la compétition. À la brouette, l'homme fort a levé 1000 livres, 640 livres à la marche du fermier et 130 livres à l'épaulé-jeté, pour un total de 1 770 livres.

Éric Cloutier avec un cumulatif de 1670 livres, dont 1050 à la brouette, a terminé en deuxième position et Timothy Desbiens en troisième position avec un total de 1560 livres.

Chez les 200 livres et moins, c'est Jean-Sébastien Fournier qui a remporté les honneurs avec un cumulatif de 1500 livres, dont 840 livres à la brouette, 540 livres à la marche du fermier et 120 livres à l'épaulé-jeté. Gabriel Charron a terminé deuxième avec un total de 1440 livres et Tommy Boissonnette troisième avec 1420 livres.

Au total, 12 participants ont pris part à la compétition. Les hommes forts seront de retour l'an prochain pour la 27e présentation du Carnaval Opti-Neige.