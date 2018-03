Les Vaillants toujours à l'avant-scène

Lors de la 7e édition du match d’athlétisme Ontario-Québec, qui s’est tenu à Toronto le 17 février dernier, deux athlètes du club Les Vaillants du Témiscouata, membres du programme Sport-études athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental, se sont démarqués.

Tommy Blier, qui en était à sa première participation à Toronto, a obtenu une deuxième place au lancer du marteau 16lbs et une cinquième place au lancer du poids 4kg.

À sa deuxième participation au match d’athlétisme Ontario-Québec, Éloi Rousseau a dominé le concours de saut en hauteur en franchissant la barre de 1,77m. De plus, Éloi qui en était à sa première participation à ces épreuves s’est classé cinquième au lancer du marteau et sixième triple-sauts.

Enfin, seize membres des Vaillants ont pris part au troisième et dernier championnat régional scolaire de la région Québec/Chaudière-Appalaches de la saison intérieure 2018, qui se tenait au stade du PEPS de l’Université Laval. Les athlètes ont remporté sept médailles au total et ont abaissé un nombre impressionnant de records personnels.

Les filles de la catégorie juvénile de l’école secondaire du Transcontinental ont reçu une bannière pour avoir accumulé le plus de points durant les trois étapes du championnat. Il s’agit là d’un résultat impressionnant puisqu’elles étaient seulement trois (Vanessa Ayers, Jolianne Bernier et Marylie Plourde) à former le groupe.

Quant aux garçons de la catégorie cadet, ils ont terminé au deuxième rang de leur catégorie.

Au classement final des écoles (toutes catégories confondues), l’école secondaire du Transcontinental s’est classée 5e sur les 55 établissements représentés.