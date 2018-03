Six champions provinciaux en athlétisme

Plusieurs athlètes de notre région se sont illustrés de très belle façon lors des derniers Championnats provinciaux de la Fédération québécoise d’athlétisme qui avait lieu les 3 et 4 mars, à l’Université McGill. Six d’entre eux ont même été sacrés champions provinciaux dans leur discipline respective.

Pour une quatrième année consécutive, c’est notamment le cas de Vanessa Ayers de Rivière-Bleue qui a été couronnée au lancer du poids intérieur. L’athlète, qui en est à sa première année juvénile, a remporté le concours grâce à son meilleur lancer de la saison.

Toujours chez les Vaillants du Témiscouata, l’autre médaillé d’or est le cadet Éloi Rousseau. Ce dernier a remporté le saut en hauteur en franchissant une barre de 1,78m. Il a également remporté l’argent au saut en longueur, avec un bond de 5,91m.

Évidemment, le Club Filoup de Rivière-du-Loup n’est pas en reste. Marie Michaud a brillé en or lors de l’épreuve de saut en hauteur chez les juniors. Ses coéquipiers Simon Beaulieu, Vincent Brodeur et Abdellah Flilou l’on imité dans leur épreuve respective du 800m marche (benjamin), du lancer du poids (benjamin) et du 1500m marche (cadet)

Ensemble, les deux clubs d’athlétisme de la région ont récolté tout près de 20 médailles.