Marc-Olivier D’Amour, joueur offensif du dernier mois dans la LNAH

Le titre de joueur offensif du mois de février dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) est revenu à Marc-Olivier D’Amour des 3L de Rivière-du-Loup.

En neuf parties, D’Amour a inscrit cinq buts et ajouté sept mentions d’aide à sa fiche personnelle. Il fut très productif sur le jeu de puissance avec une récolte de quatre buts en plus d’inscrire un but gagnant. Il a également mis les gardiens de buts adverses à l’épreuve à 34 reprises.

L’honneur défensif revient à Cédrick Desjardins des Marquis de Jonquière. Malgré deux défaites, Desjardins a signé deux gains par jeu blanc en février ce qu’aucun autre gardien n’avaient fait durant la saison pour un même mois. En six matchs, il a fait face à 134 lancers ne concédant que 12 buts à ses adversaires. Il a conservé un pourcentage d’efficacité de 0,910 et une moyenne de buts alloués de 2,83.

Enfin, pour la deuxième fois de la saison, André Bouvet-Morrissette des Éperviers de Sorel-Tracy est nommé la recrue du mois. En huit rencontres, l’attaquant de 26 ans a connu une performance de sept buts et autant de mentions d’aide. Marquant un but gagnant, il a également inscrit un but alors que les siens évoluaient avec un joueur en moins. Il termine le mois avec un différentiel de +7 et 26 lancers au but.