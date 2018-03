L’équipe GFFM Leclerc rafle la coupe des glaces

L’équipe GFFM Leclerc, dont le capitaine est le Pistolois Julien Harvey, a terminé la saison 2018 en force sur le circuit québécois de canot à glaces. La formation a non seulement décroché l’or au terme de la dernière course, elle a mis la main sur la coupe des glaces, le trophée décerné à l’équipe ayant cumulé le plus de points durant la saison.

Les canotiers Gilbert Dufour, Pierre-Luc Iza, Émile Harvey, Philippe Doyon et Julien Harvey se rappelleront longtemps la 18e édition du Grand défi canot à glaces chez Victor. Le samedi 5 mars, l’équipe GFFM Leclerc a usé de son expérience sur glaces pour décrocher la pôle position dans la classe «Compétition». Les canotiers ont complété 4 aller-retours entre Québec et Lévis avec un chrono de 2h:08’:40’’.

L’enjeu de la course était grand, puisque l’équipe était en lice pour l’obtention de sa première coupe des glaces. Alors que les équipes anticipaient une course de rame en raison des températures printanières des derniers jours, le fleuve en a décidé autrement le jour de la course.

Au départ, pratiquement tout le chenal du Saint-Laurent était encombré blocs et de plaques de glace. Ce scénario de course a profité à GFFM Leclerc, qui ne cache pas son amour pour les conditions de misère afin de tirer son épingle du jeu. Partis 7e, l’équipage du Redoutable Polaire a rapidement pris la tête de la course grâce à un coup en puissance à la sortie du bassin Louise. C’était le début d’une belle échappée, qui s’est terminée 128 minutes plus tard sous l’arche bleuté du fil d’arrivée.

Cette édition du Grand Défi aura été marquée par un nombre important de navires circulant au travers les équipes en compétition. Ces va et vient offraient de belles opportunités en eau claire pour reposer l’équipage, dont la musculature et les capacités cardio-respiratoires furent fortement sollicitées.

Les canotiers de GFFM Leclerc terminent ainsi leur 11e saison sur le circuit avec un sentiment de devoir accompli et de fierté. L’équipe tient à souligner le plaisir que lui a procuré ce partenariat avec son commanditaire, GFFM Leclerc. Cette saison fût l’une des plus emballantes pour les canotiers et sur ce point, l’esprit d’équipe et la complicité des membres de l’entreprise y sont pour beaucoup.