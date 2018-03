Les Loupiots en action à Charlesbourg

Ce samedi 3 mars à l’Arpidrome de Charlesbourg avait lieu le festival des Vives Lames regroupant 217 patineurs de niveau régional de tous les coins du Québec. Le club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup y était représenté par 11 patineurs.

Tous ont bien représenté le club par des performances remarquables, un esprit d’équipe sans reproche, et surtout par une attitude exemplaire autant dans la victoire que dans la défaite.

Dans la catégorie des cadets 10 ans mixte, Malika Brabant a obtenu une 7e place au cumulatif du groupe 2.

Dans la catégorie 8 à 9 ans mixte, Yoan Perron a récolté une médaille d’argent au cumulatif du groupe 1 alors que sa compagne Amélia Bujold a terminé au 5erang. Dans le groupe 3, Laurence Charron s’est classée au 6e rang au cumulatif. Cédric B. Alexandre est quant à lui monté sur la première place du podium après avoir remporté toutes ses courses dans le groupe 4. Enfin, Adam Pelletier a obtenu une 10e place dans le groupe 7.

Dans la catégorie des 6 à 7 ans mixte, Maude Perron et Louis Doré ont terminé respectivement au 6e et 7e rang du groupe 1. Élena Bujold a obtenu la 5e place du groupe 2, Pheaby Jolicoeur a terminé au 9e rang du groupe 3 et Jake Jolicoeur a terminé en 12e position du groupe 4.

Plusieurs patineurs des Loupiots ont profité de cette occasion pour améliorer leurs temps personnels, au grand bonheur des entraîneurs, contribuant ainsi à faire de cet événement un franc succès.