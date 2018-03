Succès pour le 2e championnat régional de billard

La 2e édition du championnat régional de billard bas-laurentien a connu un vif succès. L’évènement aura permis de rassembler plus de trente amateurs de billard provenant du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et même du Nouveau-Brunswick.

Les formules innovantes de tournois mise à profit au cours de la fin de semaine, c’est-à-dire les tournois doubles éliminations et ceux de la deuxième chance, furent grandement appréciées par l’ensemble des participants. Ainsi, les amateurs de billard des classes amateurs (B,C,D), intermédiaire (A et AA) et Élite (AAA et semi-pro) ont eu l’opportunité de montrer leur savoir-faire dans une atmosphère professionnelle et conviviale.

Grâce aux nombreux partenaires associés à l’évènement dont Habitation BCK, Cabaret l’Éden, Bar Rétro 50, Alarme 911, Plomberie JGS, Camping Koa BSL, Distribution Pat, Cantine le Rallye, Monsieur Martin Larose, propriétaire du Spot Billard, et la Brasserie Molson, plus de 3000 $ ont pu être remis en bourse dans les différentes catégories. Nous souhaitons féliciter une fois de plus les gagnants du tournoi principal soit messieurs Yves Dubé (1er), Gilles Audet (2e), Michel Thibeault (3e) et Jonathan Poirier Bourdages (4e) dans la catégorie Élite. D’autres parts, nous soulignons aussi les succès dans les tournois par classe, de Randy Macfarlane (1er), Germain Proulx (2e), Martin Bruneau (3e) et Claude Côté (4e), gagnants dans la catégorie intermédiaire.

Florent Michaud (1er), Marie-Josée Soucy (2e) et Nadine Trudel (3e) dans la catégorie amateur. Tous ces joueurs ont su se distinguer lors des tournois de la deuxième chance.

À la demande générale, le championnat régional de Billard bas-laurentien sera de retour pour la saison 2018-2019. Une fois de plus, les amateurs de billard auront la chance de se faire valoir lors d’un tournoi d’importance qui se veut à la fois amical, compétitif et très accessible en raison des coûts d’inscription minimes. À vos baguettes pour la prochaine saison!