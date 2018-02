Gabriel Ouellet invité à un camp d’évaluation de la LCF

Le joueur de football louperivois, Gabriel Ouellet, aura l’occasion de montrer l’étendue de son talent à des membres des équipes de la Ligue canadienne de football (LCF), le mercredi 7 mars. Il a été invité au camp d’évaluation régional de l’Est organisé au Stade olympique de Montréal.

L’athlète du Rouge et Or de l’Université Laval a ainsi été sélectionné parmi les quelque 50 plus beaux espoirs en football au pays afin de participer à cet évènement important. Il cherchera à impressionner les recruteurs, les directeurs généraux et les entraîneurs-chefs de la LCF, afin de recevoir une invitation pour le camp d’évaluation national du circuit, qui se déroulera du 23 au 25 mars 2018 à Winnipeg, au Manitoba.

Évidemment, l’occasion sera aussi très belle pour le demi-défensif d’améliorer ses chances d’être sélectionné lors du repêchage 2018 de la LCF qui aura lieu en mai.

Ancien membres des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et des Élans de Garneau, Gabriel Ouellet a remporté la Coupe Vanier en 2016 avec le Rouge et Or. La saison dernière, il s’est démarqué en étant nommé sur l’équipe d’étoiles du RSEQ et la première équipe d’étoiles du U SPORTS.

Davantage de détails suivront...