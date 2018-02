Reconnaissance des athlètes des mois de septembre à janvier

Ce lundi 26 février, les membres du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup reconnaissaient six sportifs de la région de Rivière-du-Loup, à titre d’athlètes des mois de septembre 2017 à janvier 2018. Cette activité avait lieu en ouverture de la séance du conseil municipal.

La mairesse, Sylvie Vignet, et les conseillers ont remis aux jeunes sportifs un certificat reconnaissant leurs qualités d’athlète, au nom de la Ville et de la Commission de la pratique sportive et de la vie active, de même qu’une épinglette officielle de la Ville. Emmanuelle Noël a ainsi été reconnue pour le mois de septembre en badminton et Alexi Roy a reçu les honneurs pour le mois d’octobre en tennis. Le mois de novembre donne toujours lieu à un doublé, deux clubs présentant des athlètes pour ce mois. Éliot St-Pierre s’est donc distingué en vélo de montagne BMX et Marie-Félixe Gagnon en soccer collégial. Finalement, Alex Boulianne s’est démarqué pour le mois de décembre en athlétisme, alors que Jean-Christophe Simard a mérité le titre pour le mois de janvier en natation.

Le programme de reconnaissance a été mis sur pied à l’initiative de la Commission de la pratique sportive et de la vie active de Rivière-du-Loup. Il vise à reconnaître les bons coups de nos jeunes sportifs et ainsi les encourager à pratiquer une activité physique et s’illustrer dans une discipline sportive.