Championnat de ballon sur glace élite au Témiscouata

Dans le cadre de son 15e anniversaire, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata sera l’hôte du Championnat provincial senior élite le samedi 3 mars et le dimanche 4 mars prochain. Toutes les parties seront disputées à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac).

Ainsi, trois catégories seront offertes lors du Championnat : élite masculin, élite féminin et élite mixte. Les gagnants de chaque catégorie obtiendront un laissez-passer pour participer ensuite au Championnat canadien senior en 2019. Fait à noter, la mise en échec sera permise dans tous les matchs des catégories élite masculin et élite féminin.

Près de 200 joueuses et joueurs se donnent rendez-vous au Témiscouata. Un total de 10 équipes sont donc attendues dont deux équipes du Témiscouata : les T-Miss senior dans la catégorie élite féminin et les Chiefs dans la catégorie élite masculin. Ces deux équipes sont essentiellement composées de joueuses et de joueurs ayant évolué au sein du BSG mineur du Témiscouata. Le cout d’admission est de 5 $ par journée.

«Ce tournoi provincial senior élite permettra de voir à l’œuvre les meilleurs joueurs seniors de tout le Québec ainsi que plusieurs joueurs issus de notre organisation. On peut donc s’attendre à ce que chaque rencontre soit chaudement disputée», a le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.