L’Académie BJJ Rivière-du-Loup se couvre d’or

L'Académie BJJ Rivière-du-Loup s'est méritée les grands honneurs d’une compétition de jiu-jitsu brésilien, cette fin de semaine, à Oka dans la région de Montréal. Trois athlètes ont remporté 5 médailles d’or sur une possibilité de …5 ! Un bel exploit.

Jonathan Williamson, Benjamin Legault, ainsi que Sébastien Côté, propriétaire et instructeur à l’Académie BJJ, ont tous les trois remporté la médaille la plus recherchée dans leur division respective. Sur les 19 combats auxquels ils ont participé, ils sont demeurés invaincus avec 15 victoires par soumission. Mentions spéciales à Jonathan et Benjamin qui reviennent chacun avec 2 médailles d'or en Gi et en NoGi.

L'équipe de l’Académie BJJ Rivière-du-Loup rapporte donc dans la région 5 médailles d'or sur une possibilité de 5. Félicitations à tous.