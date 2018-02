Une victoire signée Lacasse et Villemaire

Les 3L de Rivière-du-Loup ont connu un fort match, ce vendredi 23 février, lors de la visite des Draveurs de Trois-Rivières au Centre Premier Tech. Si toute l’équipe a joué à la hauteur de son talent, ce sont les performances de Maxime Villemaire et Loïc Lacasse que l’on retiendra de ce gain convainquant de 5 à 0.

Villemaire, auteur de 3 buts et 1 passe, a été la bougie d’allumage des Louperivois. Il a trouvé le fond du filet à chaque période et s’est imposé physiquement. Il a rapidement fait oublier les absences de joueurs importants tels Keven Veilleux et Dominic Léveillé dans l’alignement.

Malgré des huées en début de partie, le gardien Loïc Lacasse a de son côté retrouvé le jeu qui faisait de lui l’un des meilleurs gardiens de but de la LNAH au cours des dernières années. Il a simplement tout repoussé, effectuant un total de 35 arrêts, pour son premier blanchissage cette saison.

Les autres buts des 3L ont été marqués par Sébastien Thinel, réinséré de retour avec l’équipe pour la partie, et Yvan Busque en toute fin de match.

Avec cette belle victoire les 3L se retrouvent à égalité au 2e rang du classement de la LNAH avec les Marquis de Jonquière qui ont cependant un match en main. Avec deux parties à jouer à la saison régulière, les 3L sont en boite posture pour les prochaines séries éliminatoires.

Vendredi prochain, ils accueilleront le Cool FM de Saint-Georges au Centre Premier Tech.