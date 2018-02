Modification du règlement de pêche au Lac Noir

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs désire informer les pêcheurs des modifications qui ont été apportées au Règlement de pêche du Québec pour la pêche hivernale au lac Noir, situé dans la municipalité de Saint-Marcellin dans le Bas-Saint-Laurent (48°21’54’’N., 68°17’25’’O.).

Ouverture de la pêche hivernale du 3 au 11 mars 2018;

Le contingent quotidien d’ombles de fontaine pour cette période est réduit et passe à 5 ombles par pêcheur;

Les contingents et autres règles relatives à la pêche demeurent inchangés.

Les modifications sont en vigueur uniquement pendant la période mentionnée ci- dessus. En dehors de cette période, le lac Noir demeure fermé à toute pêche hivernale.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l’encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec S.O.S. Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

