6 médailles pour le Club Filoup au Championnat canadien en salle

Des athlètes du Club Filoup de Rivière-du-Loup ont très bien fait, les 10 et 11 février, dans le cadre du Championnat canadien d’athlétisme en salle disputé au Centre Claude-Robillard. Pas moins de 6 médailles y ont été remportées.

Marie Michaud s’est démarquée au saut en hauteur et au triple saut en gagnant de belles médailles d’argent dans les deux disciplines. Vincent Gagnon a également brillé en remportant le bronze au triple saut et à la perche, alors qu’Axelle Fortin-Bélanger et Alex Boulianne se sont respectivement mérité une médaille de bronze au lancer du marteau et à la perche.

Du côté des records battus, notons ceux d’Alexe Fortin-Bélanger au lancer du poids, d’Alex Boulianne à la perche jeunesse, de Marie Michaud au saut en hauteur et au triple saut et de Benjamin Ouellet au 400m et au 800m t-12. L’équipe du relais féminin 4 x 200m junior, formée d’Aurélie Dufresne, Myriam Thériault, Marie Michaud et Axele Fortin-Bélanger, s’est aussi illustrée.

MATCH QUÉBEC-ONTARIO

Notons que le KRTB était très bien représenté au match Québec-Ontario d’athlétisme qui était organisé dans la région de Toronto la fin de semaine dernière. Jia Fournier, Maïté Jean, Abdellah Flilou de même que l’entraineur Marcel Gagnon du Club Filoup et Tommy Blier et Éloi Rousseau des Vaillants du Témiscouata, faisaient partie des représentants du Bas-Saint-Laurent.