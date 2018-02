Les Loupiots couronnés à Rimouski

Le samedi 17 février, le club de patinage de vitesse de Rimouski recevait la 4e compétition régionale du secteur. 18 patineurs du club Les Loupiots sont allés se mesurer aux autres patineurs de leur catégorie. Cette dernière compétition de la Coupe de l’Est a la particularité de regrouper les patineurs par sexe et par âge unique, sauf chez les cadets, afin d’octroyer la médaille de champion par catégorie d’âge.

Chez les cadets mixte, Malika Brabant termine avec la médaille de bronze au cumulatif de sa catégorie en plus d’une 1re place à la finale du 400m et une 3e place à la finale du 200m.

Chez les 9 ans féminin, Amélia Bujold est couronnée championne de sa catégorie avec trois 1re positions au 400m, 800m et au 200m. Pour sa part, Pénélope Lavoie termine au 4e rang de ce groupe.

Chez les 9 ans masculin, Yoan Perron monte également sur la première marche du podium avec une 1re place au 800m et une 2e place au 400m et au 200m.

Chez les 8 ans féminin, groupe 1, Laurence Charron prend le troisième rang de sa catégorie avec une 2e place au 400m, une 2e place au 800m et une 3e place au 200m. Raphaëlle Gaudreault qui est dans la même catégorie prend pour sa part le cinquième rang.

Chez les 8 ans masculin, groupe 1, Cédric B-Alexandre se mérite le titre de champion de sa catégorie avec une 3e place au 400m et une 1re place au 800m tout comme au 200m. Son partenaire d’entraînement Louka Fournier termine tout juste à sa droite sur le podium avec le titre de vice-champion grâce à sa 1re position au 400m, sa 3e position au 800m et sa 2e position au 200m. Finalement, Paul Naasz se positionne au 7e rang du groupe. Pour ce qui est du groupe 2, Adam Pelletier termine au 2e rang avec une première position au 400m et des 2e positions au 300m et au 200m.

Chez les 7 ans féminin, Maude Perron se mérite la médaille d’or de sa catégorie avec des 1re places au 400m et au 300m ainsi qu’une 2e place au 200m. Pheaby Jolicoeur se mérite quant à elle le 5e rang de la catégorie.

Chez les 7 ans masculin, Louis Doré est également couronné champion de sa catégorie avec des premières positions à toutes ses distances, respectivement le 400m, le 300m et le 200m.

Chez les 6 ans féminin, Éléna Bujold monte sur la 2e marche du podium avec des 3e positions à toutes ses distances, également le 400m, 300m et le 200m.

Chez les 6 ans masculin, Jake Jolicoeur est un autre de nos patineurs à monter sur la première marche du podium de sa catégorie, pour y arriver il a remporté des 1re positions au 400m et au 300m ainsi qu’une 2e place au 200m. Nicolas Arias monte également sur le podium, pour sa part, c’est sur la 3e marche qu’on le retrouve entre autres grâce à sa 3e position au 300m.

Chez les 5 ans féminin, India Lafrenière se mérite le titre de championne de sa catégorie d’âge au cumulatif grâce à ses trois 1re positions dans ses courses de finale. Les distances pour ce groupe étaient le 170m, le 255m et le 85m.

Chez les 5 ans masculin, Romain Naasz est également couronné champion de sa catégorie avec trois 1re positions dans ses courses de finale.

Un énorme bravo à tous nos patineurs pour leurs efforts et leur détermination qui ont permis une aussi belle récolte de médailles. Soulignons également que Pénélope Lavoie s’est méritée la coupe de l’Est après avoir réussi les temps de classement interrégional au 400m.