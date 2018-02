De patineuses se démarquent à la compétition Donald Chiasson

Le club de patinage artistique de Rivière-du-Loup ainsi que le club affilié de St-Hubert obtiennent de bons résultats lors de la compétition Donald Chiasson présentée ce weekend à St-Pascal. Près d’une vingtaine de patineuses du club ont participé à l’événement.



Pour le club de Rivière-du-Loup, dans la catégorie Étape 2, Lilou Caron, Léa-Rose Bastille et Megan Berard ont toutes trois obtenues un ruban bronze.



Pour la catégorie Étape 3, Éléonore Thériault, a remporté l'argent, Thifany Paquin a remporté le bronze tandis que Livia Murray et Éliane Gendron ont obtenues un mérite.



Daphnée Paré a quant à elle remporté l'argent dans la catégorie Étape 4.



En équipe, les patineuses des équipes Étape 2, 3 et 4 ont toutes trois remportées le bronze.



Chez les Patineuses Star, Laurence Sénéchal a remporté un ruban Bronze dans la catégorie Star 1 alors que dans la catégorie Star 2, Alexandra Boutot et Marianne Rioux ont toutes deux remportées un ruban bronze.



Chez les Star 3, Mélodie Gagnon, Tania Lebel, Maélie Lebel, Roxanne Pelletier et Sarah Lepage ont toutes obtenues un ruban bronze.



Chez les Star 4 moins de 13 ans, Jana Doré a remporté la 8e place tandis qu’Ann-Frédérik Dupuis a remporté la 5e place chez les Star 4 plus de 13 ans.



Au club affilié de St-Hubert, Aurélie Gagné a remporté un ruban or dans la catégorie Étape 4

Maude Gosselin-Caron et Kellyann Thériault ont remportées un ruban bronze dans la catégorie Star 1



Chez les Star 2, Maïna Dumas, Mindy Plourde et Alexia Thériault ont toutes 3 remportées un ruban bronze tandis que dans la catégorie Star 3, Daphné Leblond a remporté un ruban argent et Ève Rioux a obtenu un mérite.



Sur la première photo, Daphnée Paré, Léa-Rose Bastille, Éléonore Thériault, Laurence Sénéchal, Mélodie Gagnon, Tania Lebel, Jana Doré, Mégan Berard, Noémie Bérubé, Alexandra Boutot, Maélie Lebel et Lilou Caron



Sur la seconde photo, à l'avant, Aurélie Gagné et Maïna Dumas et à l'arrière, Kellyann Thériault, Alexia Thériault, Daphné Leblond, Ève Rioux et Maude Gosselin-Caron