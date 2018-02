Le club Richelieu de Notre-Dame du Lac réitère son engagement avec Les Perce-Neige du Témiscouata

En 2013, le Club Richelieu de Notre-Dame du Lac a conclu une entente de partenariat avec Le Club de patinage artistique Les Perce-Neige du Témiscouata. Encore cette saison, le Club Richelieu de Notre-Dame du Lac a réitéré son engagement avec un montant de 1500 $.

Ce montant contribuera à la réalisation des camps d’été et de printemps, prolongeant ainsi la saison régulière d’entrainement. Aussi, il a permis d’inviter la chorégraphe Kristiina Wegelius, ancienne olympienne et ex-artiste de Disney on Ice, afin de créer les programmes de compétition des patineuses.

De par sa vocation, le Club Richelieu de Notre-Dame du Lac est très fier de s’associer à des organismes du milieu afin de les aider à réaliser leurs objectifs. Les bénévoles des Perce-Neige sont très reconnaissants du soutien du Club Richelieu de Notre-Dame du Lac dans leur travail auprès des jeunes.