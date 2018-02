Longue piste : des médailles pour les Loupiots au Championnat canadien

Les Loupiots de Rivière-du-Loup étaient fièrement représentés par quatre patineurs lors du dernier Championnat canadien de patinage de vitesse longue piste organisé la fin de semaine dernière à l’anneau Gaétan Boucher de Québec. Si tous ont réalisé de belles performances, les patineuses se sont notamment illustrées en remportant des médailles au cumulatif des épreuves.

Chez 12 ans féminin, Adora Seni a terminé au 2e rang au cumulatif des points récoltés dans sa catégorie avec une médaille de bronze au 300m, une médaille d’or au 3000m et au 1200m poursuite en plus d’une médaille d’argent au 1500m.

Chez les 13 ans féminin, Britanie Cauchon, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, a également très bien fait en récolant une médaille de bronze au cumulatif et une médaille d'or à la poursuite en équipe. La jeune athlète s’est entre autres démarquée à l’épreuve du 1500m où elle a pris la 2e position. Elle a aussi brillé au 3000m et aux épreuves de 300m et 500m en récoltant respectivement une 3e place et deux 4e positions.

De son côté, malgré une blessure au genou, Clément Cauchon a réussi à prendre la 7e position au classement général, un résultat au-delà des attentes de ses proches. Il a démontré une belle résilience en terminant au 4e rang au 300m et 500m, en 8e position au 1500m, en 7e place au 3000m et en récoltant une très belle 4e place à l’épreuve de poursuite.

Enfin, Alexandre Ouellet-Samson a pris le 8e rang aux courses de 300m et 500m, le 14e rang au 1500m et le 16e rang au 3000m. Il effectue cette année un retour à la compétition.

Plus de 140 patineurs du pays étaient réunis pour l’occasion. Au cours de la fin de semaine, ils ont affronté des conditions passablement difficiles, dont un fort vent.

Notons que la délégation québécoise s’est hissée au premier rang des provinces canadiennes au niveau du pointage cumulé tout en s’illustrant comme la province s’étant le plus améliorée.