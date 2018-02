Les Perce-Neige du Témiscouata performent

C’est à St-Pascal le 10 février dernier que se tenait la journée Donald-Chiasson secteur Ouest. Sept patineuses du CPA Les Perce-Neige du Témiscouata y ont livré de belles performances devant une foule enthousiaste.

En STAR 4 moins de 13 ans, Laurence Lang a obtenu la huitième place. Pour les catégories avec rubans, en Star 1 Anna Gagnon et Maïka Pelletier se sont mérité le ruban bronze. En STAR 2, Clothilde Ouellet et Sara Sfaxi ont eu un ruban bronze. Enfin en STAR 3, Julianne Lajoie et Juliette Bérubé ont également obtenu le bronze. Il va sans dire que cela a été une belle expérience pour chacun, tant sur la glace que dans les gradins.

La prochaine compétition régionale à laquelle participeront les Perce-Neige sera à La Pocatière les 10 et 11 mars.