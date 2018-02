Le plus gros tournoi de ballon sur glace de l’Est du Canada est de retour au Témiscouata

Du 16 au 18 février prochain, aura lieu le tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata. Un total de 76 matchs dans 10 catégories différentes seront disputés à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac) et à l’aréna de Dégelis.

Ainsi donc, 43 équipes du Québec et du Nouveau-Brunswick sont attendues lors de ce tournoi ce qui représente plus de 600 joueuses et joueurs provenant du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario. Par ailleurs, tous les participants seront hébergés au Témiscouata pour ce tournoi.



Le premier match du tournoi aura lieu le vendredi 16 février dès 17h30 à l’aréna Jacques-Dubé alors que deux équipes U-12 masculines du Ballon sur glace (BSG) mineur Témiscouata s’affronteront. Puis, les cérémonies officielles d’ouverture du tournoi auront lieu à 19h00. La dernière finale du tournoi devrait débuter le dimanche 18 février à 16h15 à l’aréna Jacques-Dubé.



Ce tournoi constitue d’ailleurs l’une des étapes de la Ligue mineure D-Gel de ballon sur glace. Ainsi, 15 équipes mineures seront en action cette fin de semaine au Témiscouata ce qui représente presque le double du nombre de formations de l’édition précédente. La présence d’autant d’équipes mineures permettra également aux 30 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l’École secondaire de Cabano de participer au tournoi chez eux devant leurs parents.



Le coût de l’admission est de 3,50 $ par demi-journée ou 10 $ pour l’ensemble du tournoi. La population du Témiscouata et des environs est donc attendue en grand nombre!



«Au fil des ans, ce tournoi est devenu le plus gros tournoi de ballon sur glace de l’Est du Canada et il fait toujours plaisir à l’organisation du Ballon sur glace mineur du Témiscouata d’accueillir autant de joueuses, de joueurs, de partisans, de spectateurs et d’amis» souligne le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.