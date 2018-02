Sortie de route sur la rue Fraserville

Une femme a été transportée à l’hôpital après avoir effectué une sortie de route, vers 10 h, sur la rue Fraserville à Rivière-du-Loup. Elle n’aurait heureusement subi que des blessures légères.

Pour une raison inexpliquée, la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule, a traversé la voie inverse et a terminé sa course dans le fossé de neige en bordure de la route. L'incident est survenu en direction est, non loin de l'aéroport de Rivière-du-Loup

À la suite de l’accident, une factrice de Postes Canada s’est arrêtée sur les lieux et a hébergé la personne impliquée dans sa voiture. Paramédics et pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup sont ensuite arrivés sur place. La dame a été examinée et transportée au Centre hospitalier régional du Grand-Portage par mesure préventive.

Notons que la rue Fraserville était particulièrement glissante ce lundi 12 février. Déneigée de façon très large, la route a été le théâtre de quelques sorties de route mineures au cours de l'avant-midi.